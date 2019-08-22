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Непобедимого супертяжа в яркой рубке отправили в нокаут за секунду до гонга

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37-летний американский супертяж Девин Варгас (21-5, 9 КО) добыл сенсационную победу над непобедимым ирландцем Найаллом Кеннеди (13-1-1, 8 КО).

8-раундовый поединок на вечере бокса в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) завершился досрочно. В концовке пятого раунда Варгас прижал оппонента к канатам и начал методично избивать. Судья остановил встречу за секунду до гонга, присудив победу американцу техническим нокаутом.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эту яркую рубку известных супертяжеловесов.

Новости
Непобедимый украинский супертяж завершил бой мощным нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля перспективный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (2-0, 2 КО) добыл вторую победу на профессиональном ринге.

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