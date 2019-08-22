Непобедимого супертяжа в яркой рубке отправили в нокаут за секунду до гонга

37-летний американский супертяж Девин Варгас (21-5, 9 КО) добыл сенсационную победу над непобедимым ирландцем Найаллом Кеннеди (13-1-1, 8 КО).

8-раундовый поединок на вечере бокса в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) завершился досрочно. В концовке пятого раунда Варгас прижал оппонента к канатам и начал методично избивать. Судья остановил встречу за секунду до гонга, присудив победу американцу техническим нокаутом.

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Новости Непобедимый украинский супертяж завершил бой мощным нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля перспективный украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (2-0, 2 КО) добыл вторую победу на профессиональном ринге.

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