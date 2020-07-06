Непобедимого российского боксера лишили чемпионского титула

Непобедимого российского боксера Александра Беспутина лишили чемпионского титула по версии WBA в полусреднем весе из-за употребления допинга.

"Комитет принял решение отобрать чемпионский титул в полусреднем весе у Александра Беспутина, который сдал положительный тест на допинг и был дисквалифицирован на протяжении последних шести месяцев. Чемпионский пояс остается вакантным и будет разыгран в бою между кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом. Победитель этого поединка встретится с Раджабом Бутаевым", – написано на официальном сайте WBA.

На счету Беспутина 14 побед в 14 боях на профессиональном уровне. Девять из них он закончил нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин сдал положительный тест на допинг после чемпионского поединка против соотечественника Бутаева, который состоялся 1 декабря 2019 года и закончился победой Беспутина по очкам.

Он не признал свою вину и принял решение вскрыть пробу "Б". Она показала тот же результат, что и проба "А".