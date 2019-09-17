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17 сентября • обновлено в 19:01
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Непобедимого американца сенсационно нокаутировали в первом раунде

2.6т Читать материал на украинском

Непобедимый американский боксер Решард Хикс (12-0-1, 6 КО) потерпел сенсационное поражение от представителя Казахстана Данияра Елеусинова (7-0, 3 КО).

Непобедимого американца сенсационно нокаутировали в первом раунде

Поединок в полусреднем весе на вечере вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) закончился победой Елеусинова нокаутом в первом раунде. За несколько минут до этого американец побывал в нокдауне.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть как это было.

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