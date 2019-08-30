"Ненужные вещи": Джошуа рассказал Кэмпбеллу, как победить Ломаченко

Британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа дал несколько советов своему соотечественнику Люку Кэмпбеллу накануне боя с украинцем Василием Ломаченко.

По мнению AJ, претенденту следует правильно настроиться психологически и быть внимательным во время поединка.

Энтони Джошуа Action Images

"Ломаченко намерен поставить Кэмпбелла в положение, когда он будет делать ненужные для него вещи. Ломаченко будет финтить, двигаться под углом. Люку надо не попадаться в эту ловушку, сохранять хорошую защиту и концентрацию, а от раунда к раунду придерживаться своего плана. Если он выйдет на бой с правильным мышлением, использует свои возможности и воспользуется моментом, то войдет в историю", – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, Люк Кэмпбелл во время пресс-конференции перед боем с Ломаченко попытался "отжать" один из чемпионских поясов.

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