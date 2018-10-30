МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Владимир ненавидел это'': Тайсон Фьюри раскрыл тайну отношений с Кличко

2.5тЧитать материал на украинском

Британский супертяж Тайсон Фьюри еще за пять лет до боя с Владимиром Кличко пообещал украинцу его побить. При этом тренер нашего прославленного чемпиона Эмануэль Стюард именно в "Цыганском короле" видел наследника своего подопечного, что не нравилось Кличко-младшему.

"Никто, кроме меня и моего брата, не думал, что я смогу побить Кличко. Но я всегда верил, что смогу это сделать. Я даже сказал Владимиру, когда мне было 22, что однажды побью его. А Эмануэль Стюард сказал ему, что Тайсон Фьюри – наследник его трона. Владимир ненавидел это", – рассказал Фьюри в интервью Daily Star.

Новости
''Что вообще творится?!'' Владимир Кличко пришел в ярость в прямом эфире

''Владимир ненавидел это'': Тайсон Фьюри раскрыл тайну отношений с Кличко

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко состоялся в ноябре 2015 года и завершился победой британца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри сделал откровенное признание о том, как Владимир Кличко довел его до глубокой депрессии.

Читайте все новости по теме "Кличко - Тайсон Фьюри" на OBOZREVATEL.

Тема
Кличко - Тайсон Фьюри
Персоны
Тайсон ФьюриВладимир Кличко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги