''Владимир ненавидел это'': Тайсон Фьюри раскрыл тайну отношений с Кличко

Британский супертяж Тайсон Фьюри еще за пять лет до боя с Владимиром Кличко пообещал украинцу его побить. При этом тренер нашего прославленного чемпиона Эмануэль Стюард именно в "Цыганском короле" видел наследника своего подопечного, что не нравилось Кличко-младшему.

"Никто, кроме меня и моего брата, не думал, что я смогу побить Кличко. Но я всегда верил, что смогу это сделать. Я даже сказал Владимиру, когда мне было 22, что однажды побью его. А Эмануэль Стюард сказал ему, что Тайсон Фьюри – наследник его трона. Владимир ненавидел это", – рассказал Фьюри в интервью Daily Star.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Владимира Кличко состоялся в ноябре 2015 года и завершился победой британца единогласным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри сделал откровенное признание о том, как Владимир Кличко довел его до глубокой депрессии.