''Ненастоящий'': у Хабиба жестко прошлись по Мейвезеру

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абделазиз унизил возможного соперника россиянина Флойда Мейвезера.

Он отметил, что непобежденный американец боится провести поединок в боях без правил. "Он недостаточно храбр для этого. Он не настолько силен, чтобы перейти в ММА и бои без правил. Бокс – это полуспорт. ММА – это полноценный спорт для настоящих ребят. Флойд ненастоящий боец, он спортсмен. А вот Хабиб – боец", - рассказал Абделазиз в интервью MMAJunkie.

Хабиб Нурмагомедов instagram.com/khabib_nurmagomedov

Флойд Мейвезер instagram.com/floydmayweather

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