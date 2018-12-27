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''Ненастоящий'': у Хабиба жестко прошлись по Мейвезеру

1.1тЧитать материал на украинском

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абделазиз унизил возможного соперника россиянина Флойда Мейвезера.

Он отметил, что непобежденный американец боится провести поединок в боях без правил. "Он недостаточно храбр для этого. Он не настолько силен, чтобы перейти в ММА и бои без правил. Бокс – это полуспорт. ММА – это полноценный спорт для настоящих ребят. Флойд ненастоящий боец, он спортсмен. А вот Хабиб – боец", - рассказал Абделазиз в интервью MMAJunkie.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

instagram.com/khabib_nurmagomedov

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Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

instagram.com/floydmayweather

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • После победы над ирландцем Конором МакГрегором удушающим приемом Хабиб бросил вызов непобежденному американцу Флойду Мейвезеру. Нурмагомедов планирует сразиться с боксером в апреле следующего года в России. Поединок пройдет по правилам бокса.

  • Американец считается безоговорочным фаворитом потенциального противостояния с Хабибом.

  • На днях Нурмагомедов подвергся тщательному досмотру в одном из аэропортов России. Дагестанского спортсмена не узнали пограничники, проверяя его на принадлежность к террористическим организациям.

  • Хабиб потребовал от президента UFC Даны Уайта легализировать допинг. Россиянин таким образом отреагировал на скандал с бывшим чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (22-1 MMA, 16-1 UFC), который провалил допинг-тест.

Персоны
Хабиб НурмагомедовФлойд Мейвезер
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да этому "хабибУ" 300 лет срать маком надобно,чтобы доползти до вершины Pretty Boy Money.
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