''Ненастоящий'': у Хабиба жестко прошлись по Мейвезеру

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абделазиз унизил возможного соперника россиянина Флойда Мейвезера.
Он отметил, что непобежденный американец боится провести поединок в боях без правил. "Он недостаточно храбр для этого. Он не настолько силен, чтобы перейти в ММА и бои без правил. Бокс – это полуспорт. ММА – это полноценный спорт для настоящих ребят. Флойд ненастоящий боец, он спортсмен. А вот Хабиб – боец", - рассказал Абделазиз в интервью MMAJunkie.
Хабиб Нурмагомедов
instagram.com/khabib_nurmagomedov
Флойд Мейвезер
instagram.com/floydmayweather
Как сообщал OBOZREVATEL:
После победы над ирландцем Конором МакГрегором удушающим приемом Хабиб бросил вызов непобежденному американцу Флойду Мейвезеру. Нурмагомедов планирует сразиться с боксером в апреле следующего года в России. Поединок пройдет по правилам бокса.
Американец считается безоговорочным фаворитом потенциального противостояния с Хабибом.
На днях Нурмагомедов подвергся тщательному досмотру в одном из аэропортов России. Дагестанского спортсмена не узнали пограничники, проверяя его на принадлежность к террористическим организациям.
Хабиб потребовал от президента UFC Даны Уайта легализировать допинг. Россиянин таким образом отреагировал на скандал с бывшим чемпионом в полутяжелом весе Джоном Джонсом (22-1 MMA, 16-1 UFC), который провалил допинг-тест.