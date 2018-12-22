''Немного опасно'': известный промоутер предостерег Усика

Глава компании Siesta Boxing Promotions Альберт Сиеста уверен, что абсолютному чемпиону мира Александру Усику не стоит входить в супертяжелый вес поединком с очень сильным боксером.

Альберт Сиеста

"Мне кажется, что Диллиан Уайт или Дерек Чисора были бы идеальной платформой для дебюта Саши в супертяжелом весе. Выходить сразу на Энтони Джошуа – это немножко опасно, ему надо почувствовать этот вес, провести пару боев, а потом уже заходить на "китов". Не могу сказать, что Усик "почистит" дивизион, но то, что он будет конкурентоспособный, будет одним из фаворитов и его будут воспринимать всерьез – это однозначно", - заявил промоутер Lucky Punch

Альберт Сиеста рассказал об особой популярности украинского боксера в Туманном Альбионе и о его человеческих качествах.

"Усика обожает Великобритания. Он уже народный любимец, англичане его очень любят. Есть фанаты, которые за ним следуют. У него невероятная харизма. Он вообще прекрасный боксер, хороший человек, мотиватор и пример, каких высот может добиться молодой человек из Восточной Европы. Желаю ему и его команде успеха и всячески готов ему помогать", - сказал Сиеста.

Напомним, что после победы над Тони Белью нокаутом в восьмом раунде Усик принял решение перейти в супертяжелую весовую категорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик, вероятнее всего, свой следующий бой проведет весной будущего года в США.

По словам одного из промоутеров украинца Эдди Хирна, наш соотечественник наверняка поднимется в весе. В интервью Sky Sports он также отметил, что Усик может сразиться с Дереком Чисорой или Диллианом Уайтом, которые 22 декабря проведут матч-реванш.