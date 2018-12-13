''Нельзя отказываться'': Ломаченко предложили космический гонорар

Известный промоутер Эдди Хирн заявил о том, готов организовать для Василия Ломаченко бой против Энтони Кролла - британского боксера, выступающего в лёгкой весовой категории, чемпион мира по версии WBA 2015—2016, и не сомневается, что украинский боксер не откажется от его предложения.

Хирн считае, что после боя Исы Чаниева и Ричарда Комми, победившему боксеру для подготовки к новому поединку понадобится не менее двух месяцев, а это значит, что Ломаченко придется ждать до лета.

"Бой за титул IBF между Ричардом Комми и Исой Чаниевым состоится не раньше февраля или марта. Ломаченко же захочет боксировать в марте или около того, а поэтому он должен драться сначала с Кроллой, а потом уже с победителем боя Комми-Чаниев", - цитирует англичанина Fightnews.

Эдди Хирн уверен, что Василий Ломаченко сам захочет этого боя, поскольку с финансовой точки зрения это будет очень привлекательным вариантом.

"Он будет верить в то, что побьет Энтони Кроллу и заработает самый большой гонорар в карьере. Скорее всего, мы проведём этот бой в Америке, потому что именно оттуда мы получаем основную часть денег, с американского ТВ. Я бы с удовольствием организовал этот поединок в Нью-Йорке.

Этот бой напоминает противостояние Канело против Рокки Филдинга. Все будут говорить, что у Кроллы нет шансов, да, он большой андердог, но от таких поединков нельзя отказываться, потому что за них получаешь деньги, которые могут изменить всё в твоей жизни", - сказал Хирн.

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