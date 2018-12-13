МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Нельзя отказываться'': Ломаченко предложили космический гонорар

3.1тЧитать материал на украинском

Известный промоутер Эдди Хирн заявил о том, готов организовать для Василия Ломаченко бой против Энтони Кролла - британского боксера, выступающего в лёгкой весовой категории, чемпион мира по версии WBA 2015—2016, и не сомневается, что украинский боксер не откажется от его предложения.

''Нельзя отказываться'': Ломаченко предложили космический гонорар

Хирн считае, что после боя Исы Чаниева и Ричарда Комми, победившему боксеру для подготовки к новому поединку понадобится не менее двух месяцев, а это значит, что Ломаченко придется ждать до лета.

"Бой за титул IBF между Ричардом Комми и Исой Чаниевым состоится не раньше февраля или марта. Ломаченко же захочет боксировать в марте или около того, а поэтому он должен драться сначала с Кроллой, а потом уже с победителем боя Комми-Чаниев", - цитирует англичанина Fightnews.

''Нельзя отказываться'': Ломаченко предложили космический гонорар

Эдди Хирн уверен, что Василий Ломаченко сам захочет этого боя, поскольку с финансовой точки зрения это будет очень привлекательным вариантом.

"Он будет верить в то, что побьет Энтони Кроллу и заработает самый большой гонорар в карьере. Скорее всего, мы проведём этот бой в Америке, потому что именно оттуда мы получаем основную часть денег, с американского ТВ. Я бы с удовольствием организовал этот поединок в Нью-Йорке.

Этот бой напоминает противостояние Канело против Рокки Филдинга. Все будут говорить, что у Кроллы нет шансов, да, он большой андердог, но от таких поединков нельзя отказываться, потому что за них получаешь деньги, которые могут изменить всё в твоей жизни", - сказал Хирн.

Новости
Вне конкуренции: Ломаченко признан лучшим боксером мира

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась полная расшифровка советов тренера Василия Ломаченко во время его боя с Хосе Педрасой. Анатолий Ломаченко в ключевой момент смог найти необходимые слова для своего сына, что и помогло добыть победу.

Персоны
Эдди ХирнВасилий Ломаченко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бандеровский Свидораст
Бандеровский Свидораст
Россия - страна которая решает в мире все. Россия решила кто будет президентом США. Россия приняла решение по Асаду в Сирии и он остался у власти, Россия решила вернуть Крым у продажных бандерлогов и вернула. Россия построила мост . который как визжали укроэкперды построить нельзя. Россия удержала цены на нефть на мировом рынке на приемлемом для себя уровне. а не как визжали укроэксперды ( НЕФТЬ ПО 10 ДОЛЛ!!!). Россия в условиях террористических санкций США и их шестерок. в том числе украинских, нарастила свой золотовалютный запас с 380 милл долл до 400 милл долл. Россия решила что во Франции должны пройти волнения- так и произошло. Россия самая мощная и влиятельная страна в мире. России есть все- деньги . природные ископаемые. талантливые и трудолюбивые люди. У России есть даже украинский президент. А что есть у украины??? Б Е З В И З !!!!! Слава украини!!!!! Хероям в срало!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги