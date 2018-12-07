МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

''Некомфортный'': Ломаченко признался, чего ждет от боя с Педрасой

1.8тЧитать материал на украинском

Украинский чемпион Василий Ломаченко раскритиковал стиль боксирования своего ближайшего соперника Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико. Поединок пройдет 8 декабря в американском Нью-Йорке, а наш соотечественник ожидает, что по ходу боя его оппонент откажется от продолжения борьбы.

"Его стиль не очень интересный. Некомфортный для всех боксеров, потому что он всегда отсиживается в обороне и ждет твоей ошибки. Посмотрим. Если вы видели мои бои, то я думаю, что этот бой будет таким же, как и с Марриагой (который не вышел на 8-й раунд поединка с Василием в августе 2017 года. — Ред.). У них одинаковый стиль", - приводит слова Ломаченко vringe.com.

Новости
Ломаченко – Педраса: букмекеры обвалили ставки на бой

''Некомфортный'': Ломаченко признался, чего ждет от боя с Педрасой

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко произвел настоящий фурор в США накануне боя с Хосе Педрасой.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
Та виграє Ломаченко у Педраси, виграє. Головне спиною до нього не повертатися. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги