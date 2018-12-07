''Некомфортный'': Ломаченко признался, чего ждет от боя с Педрасой

Украинский чемпион Василий Ломаченко раскритиковал стиль боксирования своего ближайшего соперника Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико. Поединок пройдет 8 декабря в американском Нью-Йорке, а наш соотечественник ожидает, что по ходу боя его оппонент откажется от продолжения борьбы.

"Его стиль не очень интересный. Некомфортный для всех боксеров, потому что он всегда отсиживается в обороне и ждет твоей ошибки. Посмотрим. Если вы видели мои бои, то я думаю, что этот бой будет таким же, как и с Марриагой (который не вышел на 8-й раунд поединка с Василием в августе 2017 года. — Ред.). У них одинаковый стиль", - приводит слова Ломаченко vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко произвел настоящий фурор в США накануне боя с Хосе Педрасой.