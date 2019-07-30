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"Нечестно": легенда бокса возмутился из-за боя Ломаченко в Лондоне

2.1т Читать материал на украинском

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что переживает по поводу предстоящего боя украинца против Люка Кэмпбелла 31 августа.

Поединок состоится в Лондоне. Недавно здесь же состоялся бой Диллиан Уайт - Оскар Ривас, перед которым Уайта поймали на допинге.

Василий Ломаченко и Боб Арум

Василий Ломаченко и Боб Арум

instagram.com/lomachenkovasiliy

"Ломаченко 31 августа будет драться в Великобритании. Местные парни попытаются выяснить, как его нейтрализовать. Конечно, он настолько хороший боксер, что они не смогут его победить. Давайте подождем, чего добьется Оскар Ривас и его промоутер. У них есть юристы. Необходимо дождаться допинг-пробы "В", - передает слова Боба Арума Xsport со ссылкой на The Athletic Boxing.

Также Арум дал свой прогноз на дальнейшее развитие ситуации с боем Уайт-Ривас.

"Думаю, что бой Уайта признают несостоявшимся. Считаю, что в этом случае должна быть уголовная и гражданско-правовая ответственность. Риваса поставили драться против бойца, который попался на использовании допинга. По моему мнению, это сделало бой нечестным".

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По мнению промоутера, недостаточно просто изменить результат поединка.

"Необходимо также возместить ущерб. Если бы Ривас получил травму в том бою, его страховая компания не выплатила бы ему деньги, поскольку соперник боксировал под допингом", - добавил Боб Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне журналисты посчитали, сколько Василий Ломаченко заработал за шесть лет профессиональной карьеры в боксе.

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Боб Арум Василий Ломаченко
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