"Нечестно": легенда бокса возмутился из-за боя Ломаченко в Лондоне

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что переживает по поводу предстоящего боя украинца против Люка Кэмпбелла 31 августа.

Поединок состоится в Лондоне. Недавно здесь же состоялся бой Диллиан Уайт - Оскар Ривас, перед которым Уайта поймали на допинге.

Василий Ломаченко и Боб Арум instagram.com/lomachenkovasiliy

"Ломаченко 31 августа будет драться в Великобритании. Местные парни попытаются выяснить, как его нейтрализовать. Конечно, он настолько хороший боксер, что они не смогут его победить. Давайте подождем, чего добьется Оскар Ривас и его промоутер. У них есть юристы. Необходимо дождаться допинг-пробы "В", - передает слова Боба Арума Xsport со ссылкой на The Athletic Boxing.

Также Арум дал свой прогноз на дальнейшее развитие ситуации с боем Уайт-Ривас.

"Думаю, что бой Уайта признают несостоявшимся. Считаю, что в этом случае должна быть уголовная и гражданско-правовая ответственность. Риваса поставили драться против бойца, который попался на использовании допинга. По моему мнению, это сделало бой нечестным".

По мнению промоутера, недостаточно просто изменить результат поединка.

"Необходимо также возместить ущерб. Если бы Ривас получил травму в том бою, его страховая компания не выплатила бы ему деньги, поскольку соперник боксировал под допингом", - добавил Боб Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне журналисты посчитали, сколько Василий Ломаченко заработал за шесть лет профессиональной карьеры в боксе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся