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"Нечеловеческая боль": Дадашев продолжал бой, пережив инсульт

3.5т Читать материал на украинском

Российский боксер Максим Дадашев во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом перенес инсульт, но продолжал поединок. Вскоре после боя Дадашев впал в кому и умер, не приходя в сознание.

В аккаунте погибшего российского боксера в Instagram появилась публикация, в которой подробно описано состояние спортсмена во время его последнего боя.

Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином , воином по жизни ? Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперёд и никогда не сдавался!!!

Публикация от Maxim MADMAX Dadashev (@dadashev__m)

"Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!" - говорится в сообщении, которое сопровождается фото Дадашева с сыном.

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Напомним, 28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США. Поражение в бою с Матиасом стало для Дадашева первым в профессиональной карьере. До этого он выиграл 13 боев.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдова Максима прокомментировала смерть мужа, выложив семейное фото.

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Место
США
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
У каждого поступка есть цена, которую за это платим. Едва ли "воля к победе", деньги или повышение рейтинга стоят жизни спортсмена и потери его сыном отца.
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