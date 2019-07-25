"Нечеловеческая боль": Дадашев продолжал бой, пережив инсульт

Российский боксер Максим Дадашев во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом перенес инсульт, но продолжал поединок. Вскоре после боя Дадашев впал в кому и умер, не приходя в сознание.

В аккаунте погибшего российского боксера в Instagram появилась публикация, в которой подробно описано состояние спортсмена во время его последнего боя.

"Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином, воином по жизни? Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенес инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шел вперед и никогда не сдавался!" - говорится в сообщении, которое сопровождается фото Дадашева с сыном.

Напомним, 28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался после боя в США. Поражение в бою с Матиасом стало для Дадашева первым в профессиональной карьере. До этого он выиграл 13 боев.

Как сообщал OBOZREVATEL, вдова Максима прокомментировала смерть мужа, выложив семейное фото.

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