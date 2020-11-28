Небитый украинский супертяж победил в разгромном бою во Франции. Видео

Максим Иншаков Бокс 09:54, 28.11.2020 Обновлено: 10:02, 28.11.2020

Непобедимый украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (5-0, 4 КО) в пятницу, 27 ноября, победил поляка Камила Соколовского (10-20-2, 4 КО).

6-раундовый поединок на вечере бокса в Нанте, Франция, завершился единогласным решением судей – 60-53, 60-53, 60-53.

Виктор Выхрист победил Камила Соколовского
кадр из видео

28-летний Выхрист доминировал на канвасе, раз за разом донося свои мощные удары в голову опонента, в третьем раунде отправив польского боксера в нокдаун. Соколовский также старался огрызаться, несколько раз попав в украинца. Ближе к концовке преимущество нашего соотечественника стало более явным. Выхрист постоянно атаковал, но нокаутировать соперника так и не смог.

Выхрист – Соколовски: весь бой

Выхрист – Соколовски: лучшие моменты боя

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий бой Выхрист провел 31 октября, удосрочив немца Якупа Саглама (43-7, 39 КО).

20 сентября Виктор нокаутировал лучшего боксера Испании Габриэля Энгуему (10-9, 6 КО) на вечере бокса Top Boxing Generation, который состоялся в Днепре.

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

На Киевщине похоронили погибшего на Донбассе воина: не дожил день до 31-летия. Фото

Российский журналист заболел COVID-19 после вакцинации "Спутником V"

"Велике крадівництво": как ковид-мародеры с ОП разграбили коронавирусный фонд

Зеленский захотел потратить деньги из COVID-фонда на помощь части украинцев

Тесты врут, а новых больных в Украине уже больше 30 тыс. в сутки? Мы разобрались, что говорит статистика и где скрыта правда