Непобедимый украинский боксер добыл эффектную победу нокаутом в США: видео

Украинский проспект полусредневес Сергей Богачук (8-0, 8 КО) в своем восьмом поединке на профессиональном ринге эффектным ударом в печень отправил в нокаут очередного оппонента. Им стал мексиканский джорнимен Сесар Сориано Берумен (26-38-3, 16 КО).

Уже в первом раунде стало понятно, что оппонент украинца не пройдет всю дистанцию – Берумен дважды побывал на настиле ринга на старте встречи. Во второй трехминутке Богачук, прижав оппонента к канатам, пробил апперкот справа и левой нащупал печень соперника, после чего тот опустился на колено и больше не смог продолжить поединок.

Отметим, что бой прошел в знаменитом ночном клубе Голливуда The Avalon (Лос-Анджелес, США).

Как сообщал OBOZREVATEL, еще один украинский проспект добыл победу нокаутом в своем последнем поединке.