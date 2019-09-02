"Не жмите так сильно!" Ломаченко вернулся в Украину и попал под натиск фанатов

Украинский чемпион Василий Ломаченко вернулся на родину после победного поединка с Люком Кэмпбеллом 31 августа.

В ночь на 2 сентября наш боксер прилетел в Одессу, где в аэропорту его встречали преданные фанаты и журналисты. Василий, комментируя поединок, не назвал его идеальным, признав, что допустил ряд ошибок.

"Я оценил его на 7 из 10. Потому что есть царапины, синяки. Это уже не 10 баллов", – сказал Ломаченко.

Во время встречи имел место и курьезный момент. Один из опытных любителей бокса, поздравляя Ломаченко с победой, отметился рукопожатием с боксером. "Не жмите так сильно!" – отреагировал Василий, спрятав руку в карман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла единогласным решением судей и завоевал три чемпионских пояса в легком весе.

После боя британский боксер угодил в больницу, где прошел плановые медицинские тесты. В свою очередь украинец отметил силу удара соперника, признавшись, что тот причинил ему боль.

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