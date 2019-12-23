"Не выглядел старым": тренер Фьюри высказался о возвращении Кличко в бокс

Новый тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри ШугарХилл Стюард оценил шансы возвращения в большой бокс украинца Владимира Кличко.

"Это его дело. У Кличко была долгая карьера, но как боксер он не получил большого урона. Как по мне, последний бой Кличко (против Энтони Джошуа – Ред.) был величайшим в его карьере. Люди будут помнить о нем благодаря этому поединку, поскольку Владимир показал сердце. В этом бою Кличко много чего продемонстрировал впервые. Возможно, он больше всего гордится поединком с Джошуа. Он не выглядел старым и уставшим, было видно, что у него есть резервы. Он ни на секунду не выключался из борьбы вплоть до остановки", – сказал Хилл в интервью World Boxing News.

Владимир Кличко podrobnosti.ua

Отвечая на вопрос о вероятном возвращении украинца в ринг, американский наставник заявил, что Владимир Кличко всегда будет оставаться влиятельным игроком среди крупных боксеров.

"Это ведь Кличко. Вряд ли вы можете сказать, что о Владимире можно забыть, поскольку он до сих пор способен тягаться с крупными парнями. Он и сам крупный парень!" – добавил тренер Тайсона Фьюри.

Отметим, что ШугарХилл Стюард является племянником легендарного экс-наставника Владимира Кличко Эмануэля Стюарда, который скончался в октябре 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко заинтриговал заявлением о том, что у него по-прежнему есть мотивация для того, чтобы возобновить карьеру в боксе.

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