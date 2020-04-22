"Не вправе отобрать": промоутер Усика решительно высказался о бое с Джошуа

Промоутер Александра Усика, который является обязательным претендентом на пояс WBO, Александр Красюк заявил, что его клиент решительно настроен на поединок против Энтони Джошуа.

"Позиция Усика состоит в том, что он является обязательным претендентом. Он стал им, когда отказался от титула "суперчемпиона" в первом тяжелом весе. С этого момента прошло уже почти 12 месяцев. Он хочет быть чемпионом, и никто не вправе отобрать у него эту возможность. Мы будем твердо стоять на своем", – цитирует слова Красюка издание BoxingNews24.

Александр Усик и Александр Красюк XSPORT.us

Он также поделился планами на предстоящие бои для украинского боксера.

"Сначала мы будем добиваться поединка против Джошуа, а потом проведем объединительный бой против Тайсона Фьюри. Тяжело сейчас сказать, кто является лучшим боксером мира", – добавил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер небитого кубинского боксера Фрэнка Санчеса Майк Борао сообщил, что Усик без боя получит титул WBO.

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