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/Новости бокса

"Другие планы": у Поветкина сделали окончательное заявление по бою с Усиком

120.3тЧитать материал на украинском

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Александра Поветкина заявил о приостановке организации боя с украинцем Александром Усиком.

"Переговоры о бое с Усиком? Они не ведутся. Они были на начальных стадиях, но сейчас идут другие переговоры. У нас другие планы", – сказал Корнилов в интервью СЭ.

В активе 39-летнего Поветкина – 34 победы (24 нокаутом) и два поражения. 32-летний Усик одержал 16 побед (12 досрочных) и ни разу не проиграл. Он владеет титулами чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Отметим, что ранее слухи об отмене боя подтвердил промоутер Усика Эдди Хирн.

По словам промоутера, 18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга. Соперником Усика может стать камерунский суперяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а соперником Поветкина – американец Майкл Хантер-младший (16-1, 11 КО).

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Отметим, что букмекеры резко снизили шансы Александра Усика на победу в потенциальном поединке против Александра Поветкина.

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Тема
Усик – Поветкин
Персоны
Александр УсикАлександр Поветкин
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
в этом весь рЮцкий витязь, в этом вся рЮцкая скрепа...
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Какцапи просто ЗАСЦЯЛИ!!! ГЫГЫГЫ!
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Прохожий Просто
Прохожий Просто
Скрепный поступок Вата всегда выгребает от укров
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