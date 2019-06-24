"Не в приоритете": у Усика сделали заявление о дебюте в супертяжелом весе

Камерунец Карлос Такам, вероятнее всего, не будет соперником Александра Усика в первом для украинца бою в супертяжелом дивизионе.

По словам промоутера нашего боксера Александра Красюка, команда Усика приняла во внимание решение Всемирной боксерской организации (WBO) относительно реванша Джошуа – Руис.

Александр Усик

"На самом деле мы пока не определились с окончательной датой. Планируем бой на сентябрь. Но ни времени, ни места, ни соперника пока подтвердить не могу. Вариант с Такамом есть. Но вы же видели – сейчас он не в приоритете. Пришла новость, что Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, которую мы ожидали. Делаем расклады и возможные сценарии", – цитирует Красюка Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева и легендарный чемпион Виталий Кличко пообещал организовать бой Александра Усика в Киеве на НСК "Олимпийский".

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