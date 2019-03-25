"Не уверен, но..." Экс-чемпион мира высказался о переходе Усика в супертяжи

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Глен МакКрори с нетерпением ждет дебюта украинца Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

По мнению британца, наш соотечественник обладает фантастическими навыками и украсит новую для себя весовую категорию.

Новости Усик отжег во время тренировки

Александр Усик instagram.com/usykaa

"Любому парню, который зачистил дивизион в тяжелом весе, нужно подняться в весе, так как у него больше не осталось вызовов. Усик привносит что-то совершенно другое в супертяжелый вес – это скорость и движение. Это очень интересное сочетание. Я с нетерпением жду его в супертяжелом дивизионе. Я знаю, что он оставит свой след. Не уверен, будет ли он лучшим из лучших. Но он определенно оставит свой след", – цитирует МакКрори WBN.

Как сообщал OBOZREVATEL, дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе может быть перенесен из-за поединка американца Деонтея Уайлдера, который намечен на 18 мая.

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