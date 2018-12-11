''Не устает'': лучший боксер России восхитился Усиком

Бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев не сомневается в победе абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика над непобежденным британцем Энтони Джошуа. Российский боксер назвал сильные стороны украинца, которые могут помочь ему в этом поединке.

"Я думаю, что в бою Усик – Джошуа победит украинец. Я думаю, Александр никогда не устает. Он постоянно прыгает, работает. Я никогда не видел, чтобы он уставал. Он всегда активный, в хорошем состоянии. Поэтому я думаю, он может одержать победу над Джошуа. Но британец тоже великий чемпион. Он самый большой и самый сильный. Все будет зависеть от того, кто и как будет двигаться в ринге", - рассказал Ковалев в интервью EsNews.

Напомним, что после победы нокаутом в восьмом раунде над Тони Белью, Александр Усик планирует перейти в супертяжи. На данный момент Энтони Джошуа обладает титулами чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) и является самым интересным противником для нашего боксера в этой весовой категории.

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Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик эмоционально отреагировал на вопрос журналиста, с кем он больше хочет встретиться - с Джошуа, Уайлдером или Фьюри.