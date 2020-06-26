Не Усик: Владимир Кличко назвал имя следующего чемпиона в хэвивейте

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко заявил, что хорватский супертяжеловес Филип Хргович в будущем станет чемпионом мира в хэвивейте.

"Филип чрезвычайно талантлив. Он показывает это благодаря своим олимпийским достижениям и профессиональным рекордам. Я спарринговал с ним, и он был очень, очень жесток, даже в мои лучшие времена. Считаю ли я, что он станет чемпионом мира? Безусловно. У него есть шанс? Абсолютно, да", – цитирует слова Кличко-младшего издание klitschko-brothers.com.

Отметим, что Хргович является бронзовым призером Олимпийских игр-2016 и чемпионом Европы среди любителей в 2015 году. На его счету 10 побед в 10 поединках на профессиональном уровне, восемь из которых были добыты нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, братья Кличко и россиянин Николай Валуев попали в необычный боксерский рейтинг современных чемпионов мира в хэвивейте.