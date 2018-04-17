"Не Усик": генсек Федерации бокса России сделал заявление о финале WBSS

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что Александр Усик и Мурат Гассиев и их стороны не могут повлиять на место проведения боя.

"Тут решает не он и не мы, тут все решает WBSS. Как организаторы суперсерии решат, так и будет. И у Мурата подписан контракт так – где WBSS решит, там он и должен драться", – цитирует Кремлева агенство Р-спорт.

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Напомним, что изначально поединок был запланирован на 11 мая, но был перенесен из-за травмы Усика.

Ранее сообщалось, что организаторы Всемирной суперсерии бокса(WBSS) учли позицию украинца Александра Усика, и, вероятнее всего, откажутся от идеи организации финала турнира в тяжелом весе в Москве.