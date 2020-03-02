Не Усик: Джошуа окончательно определился со следующим боем

Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа свой следующий бой проведет 20 июня. Соперником британца станет болгарский боксер Кубрат Пулев.

О финальной договоренности Джошуа сообщил в своем Instagram, опубликовав фото с чемпионскими поясами и написав: "20 июня".

Напомним, что ранее одним из возможных соперников Джошуа называли украинца Александра Усика, который обладает статусом официального претендента на пояс WBO.

Пулев является обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF. Бой Джошуа – Пулев пройдет в столице Великобритании, место действия – домашний стадион "Тоттенхэма" (62 000 мест), являющийся крупнейшим стадионом Лондона после "Уэмбли".

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарский боксер-супертяжеловес Кубрат Пулев был ранее депортирован из США из-за просроченной визы.

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