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2 марта • обновлено в 15:57
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/ Новости бокса

Не Усик: Джошуа окончательно определился со следующим боем

1.4т
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Чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа свой следующий бой проведет 20 июня. Соперником британца станет болгарский боксер Кубрат Пулев.

О финальной договоренности Джошуа сообщил в своем Instagram, опубликовав фото с чемпионскими поясами и написав: "20 июня".

June 20th 🗓

Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Напомним, что ранее одним из возможных соперников Джошуа называли украинца Александра Усика, который обладает статусом официального претендента на пояс WBO.

Пулев является обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF. Бой Джошуа – Пулев пройдет в столице Великобритании, место действия – домашний стадион "Тоттенхэма" (62 000 мест), являющийся крупнейшим стадионом Лондона после "Уэмбли".

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарский боксер-супертяжеловес Кубрат Пулев был ранее депортирован из США из-за просроченной визы.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа Кубрат Пулев
Место
Англия Лондон
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Гоша Злой
Гоша Злой
мало Саня молился скрепным богам...)
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