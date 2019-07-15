Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

"Не упустил возможность": украинский боксер рассказал о встрече с Поветкиным

558 Читать материал на украинском

Непобедимый украинский супертяж Владислав Сиренко, который 23 июня одержал зрелищную победу нокаутом над россиянином Денисом Бахтовым, рассказал о пребывании в лагере Александра Поветкина.

Владислав Сиренко

Владислав Сиренко

Instagram

"Обычно после таких поединков, какой был у меня против Бахтова, боксеры несколько недель отдыхают. Я тоже делаю небольшую паузу, чтобы восстановиться и набраться сил, но в этот раз нас пригласили в лагерь к Александру Поветкину, и я решил не упускать такую возможность. Александр один из топовых боксеров мира на данный момент. Спарринги с ним дают мне возможность проверить себя и набраться боевого опыта", - сказал Влад Сиренко в интервью "Сегодня".

Новости
Украинец избил непобедимого боксера и завоевал чемпионский титул

"Какие планы после спаррингов с Поветкиным? После спаррингов я две недели отдохну и начну подготовку к своему октябрьскому бою", - добавил 24-летний Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер близок к бою со звездным экс-чемпионом мира.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel