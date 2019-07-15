"Не упустил возможность": украинский боксер рассказал о встрече с Поветкиным

Непобедимый украинский супертяж Владислав Сиренко, который 23 июня одержал зрелищную победу нокаутом над россиянином Денисом Бахтовым, рассказал о пребывании в лагере Александра Поветкина.

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"Обычно после таких поединков, какой был у меня против Бахтова, боксеры несколько недель отдыхают. Я тоже делаю небольшую паузу, чтобы восстановиться и набраться сил, но в этот раз нас пригласили в лагерь к Александру Поветкину, и я решил не упускать такую возможность. Александр один из топовых боксеров мира на данный момент. Спарринги с ним дают мне возможность проверить себя и набраться боевого опыта", - сказал Влад Сиренко в интервью "Сегодня".

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"Какие планы после спаррингов с Поветкиным? После спаррингов я две недели отдохну и начну подготовку к своему октябрьскому бою", - добавил 24-летний Сиренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер близок к бою со звездным экс-чемпионом мира.

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