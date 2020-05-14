"Никуда не уходил": Бриггс сделал заявление о возвращении Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шэннон Бриггс рассказал, что Владимир Кличко на самом деле не уходил из бокса и может вернуться в любой момент.

Виталий Кличко - Шэннон Бриггс

"Я хочу подраться с Кличко. Я знаю, что он вернется. Кличко никуда не уходил, он просто ждет правильного момента. Он ждет правильного момента, чтобы вернуться и принять большой бой. Ему нужно встретиться сначала со мной", – заявил Бриггс в интервью британскому новостному порталу IFL TV, текст которого приводит Vringe.com.

Ранее появилась информация, что Владимир принял решение не возвращаться в ринг. Однако легендарный украинский боксер планирует провести один официальный бой.

Главная мотивация украинца – побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира почти в 46 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, DAZN предложила Владимиру Кличко впечатляющий контракт на проведение трех боев, два из которых – с его бывшими обидчиками Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Эту информацию подтвердил британский промоутер DAZN Эдди Хирн.

Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.

Ранее Кличко заинтриговал своих поклонников неожиданном заявлением о возвращении в профессиональный бокс.