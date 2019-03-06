"Не убийцы": названа особенность Ломаченко и Усика

Известный украинский тренер Михаил Завьялов на презентации своей книги "Боксерские заповеди" высказался об украинских боксерах-чемпионах. По мнению легенды украинского бокса, Александр Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик – воспитанные спортсмены.

"Чемпион должен обладать инстинктом убийцы. Ломаченко, Усик, Гвоздик – у них нет инстинкта убийцы, они интеллигентные хорошие парни, но тем не менее, становятся лучшими боксерами мира", - сказал Завьялов в интервью luckypunch.

Александр Гвоздик, Василий Ломаченко и Александр Усик instagram.com/alex_gvozdyk

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик на данный момент является единственным абсолютным чемпионом мира. Благодаря победе в финале Всемирной боксерской суперсерии в Москве над Муратом Гассиевым украинец завоевал все награды в первом тяжелом весе.

Василий Ломаченко в поединке против Хосе Педрасы в декабре 2018 года добавил к титулу Всемирной боксерской ассоциации (WBA) пояс чемпиона мира по версии всемирной боксерской организации (WBO).

Еще один украинский чемпион Александр Гвоздик завоевал свою награду в бое против канадца Адониса Стивенсона. Наш спортсмен на данный момент владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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