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"Не у всех хороший вкус": Усик дерзко ответил своим хейтерам

1.3т Читать материал на украинском

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик во время общения со своими поклонниками в социальной сети Instagram заявил, что его не заботит мнение о себе окружающих.

"Мне пишут, что я кого-то злю, не всем нравлюсь или еще что-то. Ребята, слушайте, я уже говорил, что мне не нужно признание людей. Нельзя надеяться на людей, так же как и на меня и на кого-то другого. А то, что я не нравлюсь многим людям - это нормально. Не у всех хороший вкус", - сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Александра Усика с камерунцем Карлосом Такамом, несмотря на организационные трудности, все-таки может состояться.

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Александр Усик
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Согласен.чувство прекрасного у усика отсутствует.мозг превратился в кал
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