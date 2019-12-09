"Не тронет": Белью осадил Уайлдера из-за Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что американец Деонтей Уайлдер будет всячески избегать поединка против украинца Александра Усика.

По словам экс-соперника нашего соотечественника, Бронзовый бомбардировщик технически во многом уступает Александру.

Тони Белью и Александр Усик Instagram Эдди Хирна

"Думаю, Усик недостаточно габаритный для Фьюри или Джошуа. Но я действительно считаю, что он победил бы Деонтэя Уайлдера. Думаю, что технически он сделал бы Деонтэя Уайлдера совершенно нелепым. И Уайлдер знает об этом, поэтому не тронет его. Стили создают бои", – приводит слова Белью talkSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик может сразится с британцем Энтони Джошуа в следующем поединке в супертяжелой весовой категории, после того, как AJ получил ультиматум от одной из боксерских организаций.

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