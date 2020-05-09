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9 мая • обновлено в 15:00
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"Не тебе решать, что писать украинцам": борец Богдан Грицай ответил Усику

4.8т
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Чемпион Украины по борьбе среди молодежи, а также бронзовый призер чемпионата Европы Богдан Грицай записал послание в адрес боксера Александра Усика.

"Александр, я посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? Я не шучу - если спортсмены бойцовских видов спорта будут использовать свои навыки против прав и свободы человека, то бандитизм конца Советского Союза будет казаться справедливостью и правопорядком. Я не знаю, Усик, к чему готовит тебя твой куратор, но ты должен понять, какими опасными являются бои без правил, которые ты стараешься продвигать. Не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам", - подытожил Грицай, вызвав Усика на бой", - заявил борец из Шепетовки.

На видео Грицай спрашивает, когда боксер будет отвечать за свои слова.

"На камеру ты рассказывал про благословление метрополита бить морды нардепам. Типа, раз государство не отреагировало на массовые заражения украинцев церковью этого митрополита во время пандемии, то государство не сможет защитить принципы парламентаризма? Чего ждёшь? Когда бить будешь? от кого благословения ждешь? от ФСБ?" - отметил Богдан.

Борец-чемпион прошелся и по манере Усика, давать интервью на абсолютно все темы.

"Александр, судя по твоим последним видео. ты специалист во всем - комментируешь все подряд: медицину и коронавирус, историю, декоммунизацию, богословие", - подытожил Грицай.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика внесли в базу "Миротворец" за " участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) и манипуляции общественно значимой информацией.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Украинцы настолько глупы , что им все что то указывают ?) То указывают как жить, то указывают как праздновать , то что смотреть , то что слушать
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
_ахаха
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Он может писать и говорить всё, что только пожелает. Это его воля и свобода слова, его право и никто ему это не запретит
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