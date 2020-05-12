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12 мая • обновлено в 18:40
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"Не считаю россиян братьями": Шатерникова прокомментировала скандал с Усиком и Ломаченко

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Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова не поддерживает позицию Александра Усика и Василия Ломаченко по отношению к нашей стране-соседке и ее жителям.

Алина Шатерникова

Алина Шатерникова

"Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор", - прокомментировала скандал украинская экс-чемпионка мира по боксу в интервью Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шатерникова заявила, что не готова давать оценку пути, по которому идут Александр Усик и Василий Ломаченко.

В фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" Александр Усик однозначно высказался за дружбу с россиянами. В свою очередь, Василий Ломаченко назвал Россию и Украину едиными. После этого боксеров внесли в базу сайта "Миротворец".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Алина Шатерникова Александр Усик Василий Ломаченко
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