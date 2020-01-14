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14 января • обновлено в 21:07
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"Не разделять на московских": Усик рассказал, как достичь мира в Украине

1.3т
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) заявил, что для мира в Украине необходимо навести дружбу внутри страны.

"Нам надо внутри себя сначала помириться. Первое: не разделять. Второе: не сваливать на предшественников. А то у нас выходит так, что во всем, что у нас не получается в жизни виноват кто-то другой. Внутри страны надо навести дружбу, чтоб не разделяли на московских, или на киевских, или на западенцев, или как то еще. Это плохо, что мы так разделяем", - сказал Усик в интервью Youtube-каналу "ВИТРАЖИ: о вере в красках".

Кроме того, по словам Усика необходимо бороться с завистью.

"Нужно внутри себя не завидовать соседу, что он ездит на крутой тачке. Не завидовать соседке, что у нее появился парень на машине, не завидовать, что нет телефона. Жить, радоваться, бросаться снежками, обливаться водой", - подытожил наш боксер.

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Раскрыто отношение к Усику в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непобедимый украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) сделал откровенное заявление про Бога, чем вызвал поток гневных комментариев в сети.

Кроме того, крымчанин выразил восторг главой УПЦ МП Онуфрием.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
ІДІОТ З ВІДБИТИМИ МІЗКАМИ ЯК І ЛОМАЧЕНКО З ПАПІКОМ, НАХ ЇХАЛИ КОЗАКИ, ВИ ОБИДВА СУКИ
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Гоша Злой
Гоша Злой
отбили парнише мозги и вложили вату(((
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Рейт Адам
Рейт Адам
Да оно просто ебанутые!))))
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