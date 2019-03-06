Не Поветкин и не Джошуа: букмекеры начали принимать ставки на новый бой Усика

Букмекерские конторы начали принимать ставки на возможный бой абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Коэффициент на победу крымчанина составляет 1,15, тогда как котировки на триумф 38-летнего француза камерунского происхождения равны 5,50. Ничья в поединке крайне маловероятна: коэффициент составляет 28.

Отметим, что ранее промоутер Усика Эдди Хирн заявил о срыве подготовки к бою с россиянином Александром Поветкиным.

Отмену переговоров по поединку Усик — Поветкин подтвердил и промоутер "Русского Витязя".

18 мая Усик и Поветкин могут выступить на одном вечере бокса, но не против друг друга. Соперником Усика как раз и может стать камерунский супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а соперником Поветкина — мериканец Майкл Хантер-младший (16-1, 11 КО).

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