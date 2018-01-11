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Не Панеттьери? Кличко откровенно высказался о личной жизни

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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что мечтает о втором ребенке. Такое откровенное заявление экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе сделал во время встречи со студентами Штейнхагенской гимназии.

"Все очень просто: я хочу, чтобы у моей дочери Кайи-Евдокии появился братик или сестричка", – приводит слова Владимира интернет-портал Wunderweib.de. При этом Кличко-младший отказался отвечать на вопрос, связаны ли его планы с невестой – американской актрисой Хайден Панеттьери.

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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

People

Издание напоминает, что у 28-летней девушки была серьезная постродовая депрессия после рождения дочери. Поэтому неизвестно, хочет ли Панеттьери во второй раз стать мамой.

Как сообщал "Обозреватель", в сети попали снимки обнаженной девушки, которую хакеры выдали за невесту Владимира Кличко.

Персоны
Владимир КличкоХайден Панеттьери
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