''Не обос***ь'': Фьюри бросил дерзкий вызов сопернику

Скандальный британец Тайсон Фьюри вызвал своего последнего соперника Деонтея Уайлдера на ответный поединок.
Первое противостояние двух боксеров завершилось необычным для этого вида спорта результатом – ничьей.
"Я готов драться. Уайлдер, давай устроим бой, не обос***ь, приятель", - бросил дерзкий вызов непобежденному американцу Фьюри в интервью BT Sport.
"Wilder, let's get the fight made. Don't **** yourself now mate!" 😉— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 9 января 2019 г.
We're nine days into 2019 and @Tyson_Fury is already pushing for that rematch 👊 pic.twitter.com/MZRoRunEyf
Как сообщал OBOZREVATEL:
После боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри на судейских записках была зафиксирована ничья. При этом американец дважды отправлял своего соперника в нокдаун.
Рефери Джек Райс объяснил, почему не остановил бой между Уайлдером и Фьюри, после того, как британец оказался на настиле ринга во второй раз.
"Цыганский король" рассказал о том, что происходило на ринге во время его нокдауна в 12-м раунде.
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик восхитился действиями британца Тайсона Фьюри.
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