''Не обос***ь'': Фьюри бросил дерзкий вызов сопернику

Скандальный британец Тайсон Фьюри вызвал своего последнего соперника Деонтея Уайлдера на ответный поединок.

Первое противостояние двух боксеров завершилось необычным для этого вида спорта результатом – ничьей.

"Я готов драться. Уайлдер, давай устроим бой, не обос***ь, приятель", - бросил дерзкий вызов непобежденному американцу Фьюри в интервью BT Sport.

