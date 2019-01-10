''Не обос***ь'': Фьюри бросил дерзкий вызов сопернику

Скандальный британец Тайсон Фьюри вызвал своего последнего соперника Деонтея Уайлдера на ответный поединок.

Первое противостояние двух боксеров завершилось необычным для этого вида спорта результатом – ничьей.

"Я готов драться. Уайлдер, давай устроим бой, не обос***ь, приятель", - бросил дерзкий вызов непобежденному американцу Фьюри в интервью BT Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL:

После боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри на судейских записках была зафиксирована ничья. При этом американец дважды отправлял своего соперника в нокдаун.

Рефери Джек Райс объяснил, почему не остановил бой между Уайлдером и Фьюри, после того, как британец оказался на настиле ринга во второй раз.

"Цыганский король" рассказал о том, что происходило на ринге во время его нокдауна в 12-м раунде.