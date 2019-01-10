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''Не обос***ь'': Фьюри бросил дерзкий вызов сопернику

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Скандальный британец Тайсон Фьюри вызвал своего последнего соперника Деонтея Уайлдера на ответный поединок.

Первое противостояние двух боксеров завершилось необычным для этого вида спорта результатом – ничьей.

"Я готов драться. Уайлдер, давай устроим бой, не обос***ь, приятель", - бросил дерзкий вызов непобежденному американцу Фьюри в интервью BT Sport.

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Тема
Уайлдер – Фьюри
Персоны
Деонтей УайлдерТайсон Фьюри
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