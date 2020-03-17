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17 марта • обновлено в 11:20
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Менеджер Усика возмутился из-за боя с Джошуа

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Менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас остался недоволен разговорами о возможном бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри перед поединком с нашим соотечественником.

"Не могут они это сделать. Каким образом? Сейчас нам нужно победить Чисору, а потом провести обязательный бой за титул WBO. Я уверен, что Энтони тоже хочет провести этот поединок. Все говорят, что Александр доставит проблемы Джошуа, а Энтони уверен в обратном и хочет доказать, что это не так", – сказал Климас в интервью изданию Boxing Scene.

Усик – Джошуа

Усик – Джошуа

Он также добавил, что бой с большой вероятностью состоится в Великобритании, на родине Джошуа, поскольку его проведение в США не имеет особого смысла.

Отметим, что украинец упустит шанс подраться с Джошуа, если проиграет Чисоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были утверждены официальные дата и место следующего поединка Александра Усика.

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Тема
WBO
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа Эгис Климас
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