''Не могу сразу'': Гассиев сделал заявление о реванше с Усиком

Россиянин Мурат Гассиев рассчитывает на проведение матча-реванша с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, которому без шансов проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Спортсмен из РФ заявил, что много научился в поединке, который 21 июля состоялся в Москве.

"Я не могу сразу выходить на такой бой. После травмы нужно восстановиться и провести несколько промежуточных боев. Если я буду готов, я, конечно, сразу приму предложение провести реванш. Но какие бы не были ожидания, когда заходишь в ринг, там может быть все по-другому. Я все равно рассчитываю, что такая возможность мне представится. И я сделаю все для победы", – приводит слова Гассиева "Советский спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Александра Усика высмеяли боксера из команды Путина Дениса Лебедева за вызов украинскому чемпиону.