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''Не могу сразу'': Гассиев сделал заявление о реванше с Усиком

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Россиянин Мурат Гассиев рассчитывает на проведение матча-реванша с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком, которому без шансов проиграл в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Спортсмен из РФ заявил, что много научился в поединке, который 21 июля состоялся в Москве.

"Я не могу сразу выходить на такой бой. После травмы нужно восстановиться и провести несколько промежуточных боев. Если я буду готов, я, конечно, сразу приму предложение провести реванш. Но какие бы не были ожидания, когда заходишь в ринг, там может быть все по-другому. Я все равно рассчитываю, что такая возможность мне представится. И я сделаю все для победы", – приводит слова Гассиева "Советский спорт".

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''Не могу сразу'': Гассиев сделал заявление о реванше с Усиком

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде Александра Усика высмеяли боксера из команды Путина Дениса Лебедева за вызов украинскому чемпиону.

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Темы
Усик - ГассиевWBSS
Персоны
Мурат ГассиевАлександр Усик
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Юрий Ткачук
Юрий Ткачук
У меня еще до сих пор пронос не прошел ....
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