Не могу дождаться, когда надену перчатки и проломлю череп Ломаченко, – Лопес

Теофимо Лопес заявил, что он обладает той злостью, которой славился Майк Тайсон, и пообещал проломить череп Василию Ломаченко в их предстоящем поединке.

"Я помню, как смотрел на YouTube бой Тайсона против Майкла Спинкса в 1988 году, и обратил внимание на злость Майка в ринге. Она меня восхищает. Я не могу дождаться, когда надену восьмиунцевые перчатки и проломлю череп Ломаченко", – цитирует слова Лопеса издание The Ring.

Он также заявил, что уже давно забрался в голову к украинскому боксеру, и поэтому не удивится, если Ломаченко попытается ударить его ниже пояса.

"Когда по Ломаченко попадают, он начинает злиться. Не удивляйтесь, если он даст мне пинок или попытается ударить ниже пояса. Вы должны понимать, что когда вы постоянно говорите о ком-то неприятные вещи, а затем еще и бьете этого человека, то вы забираетесь в его голову. Я уже давно в его голове", – добавил Лопес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ломаченко объяснил, почему ему нравятся оскорбительные высказывания американского боксера и его отца.