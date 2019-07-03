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"Не избежать": Усик получил серьезную угрозу

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Камерунский супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) пригрозил Александру Усику (16-0, 12 КО), что нокаутирует его в первом бою в хэвивейте.

"Не избежать": Усик получил серьезную угрозу

"Да я точно его побью. Я его нокаутирую. Выиграю у него и точка. Да, он никогда ранее не проигрывал (в профи), но со мной ему не избежать фиаско. Ему ещё не доводилось выходить против меня в ринг, равно как и противостоять настоящему супертяжу", - цитирует 38-летнего гражданина Франции Sky Sports.

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После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Усик назначен обязательным претендентом в супертяжелом дивизионе.

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Тема
Усик – Такам
Персоны
Александр УсикКарлос Такам
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