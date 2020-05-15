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16 мая • обновлено в 03:14
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Не из-за закрытия границ: названа новая причина срыва боя Ломаченко – Лопес

9.3т
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Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом находится под угрозой срыва не из-за закрытия границ США в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает издание Mixsport, на самом деле причина кроется в значительном сокращении гонораров боксеров. Изначально Ломаченко за бой против Лопеса должен был получить рекордные в его карьере 4,5 миллиона долларов, однако ситуация на рынке бокса изменилась, и теперь украинец сможет заработать лишь 1,1 миллиона долларов.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank, которая владеет правами на бои Василия, выплачивает ему гонорары. Сейчас она попала в непростую ситуацию, посколько телегигант ESPN, покупавший права на телетрансляции поединков у Top Rank, уже не делает этого из-за отсутствия событий. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса боксерские бои будут первое время проходить без зрителей, что также бьет по карману промоушна и, как следствие, боксеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американец Теофимо Лопес заявил о срыве поединка против Василия Ломаченко.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Ломаченко - Лопес
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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