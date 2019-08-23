"Не хочу сказать плохого, но..." У Усика загнобили российского боксера

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас, не уверен в том, что крымчанин проведет бой с россиянином Андреем Федосовым.

Александр Усик

"Не думаю, что Федосов будет соперником Александра. Ничего не хочу сказать плохого в адрес Федосова, но его имя в боксе не так на слуху, чтобы это было интересно телевидению и фанатам. Да, были подобные разговоры с упоминанием его имени, но не думаю, что именно на нем остановятся. Конкретнее по соперникам Александра будут разговаривать на следующей неделе с (промоутером) Эдди Хирном. Но и вариант с Карлосом Такамом, насколько я знаю, пока не отброшен", – цитирует Климаса агентство Р-спорт.

Отметим, что ранее менеджер россиянина Алекс Вайсфельд заявил, что его подопечный Андрей Федосов подписал контракт на бой против Усика. Поединок якобы станет дебютом для украинца в супертяжах.

Позже промоутер Александра Усика Александр Красюк прокомментировал эту информацию.

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