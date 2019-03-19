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"Не интересно": Ломаченко высмеял боксера, обещавшего его "убить"

2.4тЧитать материал на украинском

Чемпион мира WBO и WBA Василий Ломаченко высмеял крайний бой американца Джервонты Дэвиса. Боксер, ранее обещавший убить украинца, в первом раунде нокаутировал претендента на его титул чемпиона WBA во втором полулегком весе Уго Руиса.

Сначала наш чемпион не расслышал имя оппонента Дэвиса, а затем высмеял этот поединок.

"Знаете, этот бой был как спарринг-сессия. Это было неинтересно", - высказался о бое Джервонты Ломаченко в интервью NBC Sports.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

instagram.com/lomachenkovasiliy

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский боксер Василий Ломаченко хочет сразиться с непобежденным американцем Джервонтой Дэвисом, который выступает во второй полулегкой весовой категории. По мнению нашего чемпиона, это топовый соперник и ради него он готов опуститься в весе.

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Персоны
Джервонта ДэвисВасилий Ломаченко
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