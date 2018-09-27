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"Не хватает габаритов": Белью засомневался в силе Усика

1.8тЧитать материал на украинском

Тони Белью скептически отреагировал на слова Эгиса Климаса, менеджера абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика(15-0, 11 КО) о том, что после боя с британцем, украинец планирует перейти в супертяжелый вес, где сейчас сильнейшим считается Энтони Джошуа.

"Мне кажется, Усику не хватает габаритов, размеров для битвы с Джошуа. У него есть стиль бокса, необходимый для успеха, но нет габаритов.

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Усик хочет драться в "хевивейт", но для этого нужно пройти Джошуа, а это будет очень сложно сделать", - цитирует Белью Boxing Scene.

"Не хватает габаритов": Белью засомневался в силе Усика

Напомним, что поединок Усик - Белью состоится в Манчестере 10 ноября. При этом этот бой станет первым за звание абсолютного чемпиона мира на территории Великобритании.

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Ранее Белью назвал Александра Усика самым сильным в дивизионе со времен легендарного Эвандера Холифилда.

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Тема
Усик - Белью
Персоны
Александр УсикТони БельюЭнтони Джошуа
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