"Не хватает габаритов": Белью засомневался в силе Усика

Тони Белью скептически отреагировал на слова Эгиса Климаса, менеджера абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика(15-0, 11 КО) о том, что после боя с британцем, украинец планирует перейти в супертяжелый вес, где сейчас сильнейшим считается Энтони Джошуа.

"Мне кажется, Усику не хватает габаритов, размеров для битвы с Джошуа. У него есть стиль бокса, необходимый для успеха, но нет габаритов.

Усик хочет драться в "хевивейт", но для этого нужно пройти Джошуа, а это будет очень сложно сделать", - цитирует Белью Boxing Scene.

Напомним, что поединок Усик - Белью состоится в Манчестере 10 ноября. При этом этот бой станет первым за звание абсолютного чемпиона мира на территории Великобритании.

Ранее Белью назвал Александра Усика самым сильным в дивизионе со времен легендарного Эвандера Холифилда.