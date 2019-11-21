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21 ноября • обновлено в 12:04
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"Не хотел бы": Ломаченко отреагировал на падение в престижном рейтинге

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Украинский чемпион легкого веса Василий Ломаченко спокойно отнесся к тому, что опустился на второе места рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

По словам нашего соотечественника, все боксеры, которые входят в топ различных рейтингов, наверняка считают себя лучшими на планете.

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"Я бы не хотел рассуждать на эту тему. Наверное, каждый из топ-боксеров, которые входят в пятерку лучших, считает себя номером один в Р4Р. Для того, чтобы рассуждать, кто лучше, кто хуже, есть специальные комиссии и такой авторитетный журнал как The Ring, который выбирает по своим каким-то критериям", – сказал Ломаченко в интервью официальному YouTube-каналу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко возмутился реакцией экспертов и болельщиков на бой россиянина Сергея Ковалева с мексиканцем Саулем Альваресом.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Василий Ломаченко
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