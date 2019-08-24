Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что не при каких условиях не будет проводить поединок с боксерами из России.

"Ходили слухи, что я проведу бой с Андреем Федосовым. До этого сообщалось о поединке с Поветкиным. Нет. Я не хочу боксировать с российскими боксерами, потому что, это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга. Это меня не устраивает, это мне не нужно. И естественно я отказался и от того, и от того поединка. Почему? Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Я не хочу этого говна, которое будет литься с обеих сторон", - заявил Александр у себя в прямом эфире в Instagram.

В данный момент Усик находится в США где готовится к дебютному бою в супертяжах против Карлоса Такама. Изначально поединок должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинца.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал