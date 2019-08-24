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"Не хочу этого гов*а": Усик резко высказался о российских боксерах

2.9т Читать материал на украинском

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что не при каких условиях не будет проводить поединок с боксерами из России.

"Ходили слухи, что я проведу бой с Андреем Федосовым. До этого сообщалось о поединке с Поветкиным. Нет. Я не хочу боксировать с российскими боксерами, потому что, это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга. Это меня не устраивает, это мне не нужно. И естественно я отказался и от того, и от того поединка. Почему? Я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям. Я не хочу этого говна, которое будет литься с обеих сторон", - заявил Александр у себя в прямом эфире в Instagram.

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В данный момент Усик находится в США где готовится к дебютному бою в супертяжах против Карлоса Такама. Изначально поединок должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы украинца.

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Персона
Александр Усик
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вата вату бить не будет. Это вата не забудет. Чмошник, крысчанский!
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