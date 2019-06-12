"Не хочу боксировать": Усик сделал заявление из-за "политической грязи"

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) признался, что из-за политики не собирается в будущем проводить бой с россиянином Александром Поветкиным.

"Да, до Такама планировали бой с Поветкиным. Промоутеры пытались там договориться между собой. Но мне кажется это слишком переводят все в политику. И я реально не хочу боксировать, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", - заявил крымчанин в эфире своего Youtube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поветкин в последнем бою в сентябре 2018 года проиграл нокаутом в седьмом раунде британцу Энтони Джошуа, который защитил чемпионские титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Усик в ноябре 2018 года взял верх над британцем Тони Белью и защитил свои чемпионские титулы.

Затем Александр объявил о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса дебют Усика в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

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