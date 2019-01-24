''Не хочет разгоняться'': стала известна дальнейшая карьера Усика

Промоутер Александра Усика Александр Красюк признался, что его подопечный не собирается размениваться на проходные поединки.

"Что хочет Александр Усик относительно своей карьеры? Он хочет драться в супертяжелом весе, и он хочет драться сразу с выдающимися супертяжами. Он не хочет разгоняться, не хочет начинать с кем попало, а хочет брать сразу чемпионов либо экс-чемпионов и на них демонстрировать свой уровень готовности завоевания короны в супертяжелом весе. В ближайшие несколько недель мы будем уже достоверно знать соперника Александра на май, на поединок в США", — заявил Красюк в интервью VideoBoxing.

Как сообщал OBOZREVATEL, обязательная защита Усиком титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против россиянина из Putin Team Дениса Лебедева не состоится.

Промоутер Эдди Хирн считает, что, если украинец Александр Усик решит подняться в супертяжелый вес, он получит право сразиться с непобежденным Энтони Джошуа.

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