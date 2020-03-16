Главная Новости
16 марта • обновлено в 16:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Не готов! Усика жестко осадили накануне боя с Чисорой

1.1т
Читать материал на украинском

Американский супертяжеловес Брайант Дженнингс прокомментировал предстоящий бой Александра Усика и Дерека Чисоры, заявив, что украинец не понимает, что его ждет.

Александр Усик и Дерек Чисора

Александр Усик и Дерек Чисора

"Это отличный тест для Усика. Я думаю, что украинец не понимает масштаба теста, который ему предстоит пройти. Особенно, беря во внимание его бой с Чаззом Уизерспуном. Да, Усик боец. У него прекрасные качества, у него есть техника и атлетизм. Он может быть угрозой для боксеров в супертяжелом весе из-за своих технических способностей. Но с другой стороны, я знаю Дерека. Я не думаю, что Усик готов к бою с ним. Считаю, что украинец не понимает, что его ждет", – сказал Дженнингс в интервью iFL TV.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский промоутер Эдди Хирн назвал существенные недостатки Усика для борьбы в супертяжелом весе.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Дерек Чисора Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ворскла
VS
Львов
Победа Ворсклы с нулевой форой
1.60 Сделать ставку
Днепр-1
VS
Олимпик
Победа Днепра-1 с нулевой форой
1.57 Сделать ставку
Александрия
VS
Заря
Победа Александрии с нулевой форой
2,00 Сделать ставку
Колос
VS
Десна
Победа Десны
2,02 Сделать ставку
Вакцина от COVID-19 будет найдена в 2020 году
1.75 Сделать ставку
Курс доллара на 1.07.2020 будет выше 30.5 гривен
2.00 Сделать ставку
Сезон в УПЛ будет приостановлен и доигран позже
1.44 Сделать ставку
Евро-2020 будет перенесен на 2021 год
2.00 Сделать ставку
ЦСКА
VS
Динамо Москва
Победа Динамо Москва с форой в +1,5 шайбы
1.93 Сделать ставку
Ак Барс
VS
Салават Юлаев
Тотал больше 4,5 шайб
2,01 Сделать ставку