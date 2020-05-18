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18 мая • обновлено в 22:26
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"Не готов и не хочу": Гвоздик объяснил, почему отказывается проводить бой в Украине

4.5т
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Бывший чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик заявил, что не собирается проводить свои поединке в Украине.

По словам нашего соотечественника, организация больших боксерких мероприятий в стране на сегодня невозможна из-за финансового аспекта.

"Любая подготовка к бою – это то, куда ты, во-первых, вкладываешь финансы, свое здоровье и кучу усилий. Бесплатно сегодня это делать я не готов и не хочу. Если не смогу сегодня этим зарабатывать себе на жизнь, пойду работать кассиром в "Макдональдсе". А в Украине на сегодняшний день ситуация такова, что не получится отбить все потраченные усилия. В Украине это маловероятно, у нас эта индустрия не развита так, как в США", – заявил Гвоздик в интервью YouTube-каналу RTfight Com.

Напомним, свой последний бой Гвоздик провел 18 октября, когда проиграл россиянину Артуру Бетербиеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артур Бетербиев заявил о возможности проведения матча-реванша с Александром Гвоздиком.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Александр Гвоздик
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