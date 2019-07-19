Не главный бой: появились неожиданные детали дебюта Усика в хевивейте

Украинец Александр Усик осенью нынешнего года проведет первый бой в супертяжелой весовой категории.

Наиболее вероятным соперником нашего боксера является Карлос Такам из Камеруна. При этом, по словам промоутера Усика Эдди Хирна, сейчас активно рассматривается вариант его участия в андеркарте вечера бокса 14 сентября.

Усик – Такам

Предполагалось, что в главном бою шоу выступит мексиканец Сауль Альварес, однако он отказался боксировать в этот день. Как заявил Хирн в интервью Social Boxing, теперь в главном событии выступит Геннадий Головкин. "Я бы с радостью сделал бой Головкина в этот день. Возможно, с участием в шоу Усика и Дэвида Хейни", – сказал британский промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эдди Хирн анонсировал приезд в Лондон украинских чемпионов Василия Ломаченко и Александра Усика на вечер бокса 20 июля.

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