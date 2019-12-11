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11 декабря • обновлено в 13:57
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Не Джошуа: стало известно, когда и с кем Усик проведет следующий бой

1.9т
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Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика Эдди Хирн заявил, что свой следующий бой Усик проведет весной следующего года против британца Дерека Чисоры.

Александр Усик

Александр Усик

После этого поединка украинский боксер сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев.

"Бой между Усиком и Чисорой пройдет, скорее всего, в начале марта 2020 года. Далее, во второй половине 2020 года украинец будет биться с победителем поединка Джошуа – Пулев", – цитирует слова Хирна ESPN.

Напомним, что Джошуа имеет выбор из двух обязательных претендентов в качестве следующего противника – по линии WBO украинца Усика и по линии IBF болгарина Пулева.

По словам Хирна, который представляет также интересы Джошуа, британец не собирается терять ни один из завоеванных чемпионских поясов.

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"Энтони хочет быть уверенным, что не потеряет свои титулы, а потому будет встречаться с обоими обязательными претендентами", – отметил Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Джошуа вернул титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO, уверенно победив по очкам мексиканца Энди Руиса.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Александр Усик Энтони Джошуа Кубрат Пулев Дерек Чисора Эдди Хирн
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